الحيزان عن طقس الجمعة: أجواء حارة وسط النهار وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، استمرار تأثر المرتفعات ومنطقتي مكة والمدينة بالأمطار، اليوم الجمعة، مع ارتفاع نسب الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن الطقس سيكون حارًا بشكل عام وسط النهار، ومعتدل على المرتفعات، والرياح متوسطة الحركة إجمالًا، وتكون متوسطة إلى نشطة بعد الظهيرة في منطقة نجران وشرق المرتفعات ووسط وشرق منطقتي مكة والمدينة، وجنوب منطقة تبوك.

وأشار إلى غطاء سحابي عالٍ، واسع النطاق، يشمل قطاعات عدة من المملكة من الشمال للوسط وإلى الربع الخالي، وعلى المرتفعات ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك؛ يتخلله سحب متوسطة جنوب الجوف وتبوك وحتى نجران مرورًا بمناطق المدينة ومكة والباحة وعسير وصولًا إلى جازان، كذلك في حائل والقصيم وجنوب غرب منطقة الرياض والربع الخالي وأجزاء من شمال وشمال غرب المنطقة الشرقية.

وأضاف الحيزان أن فرص الأمطار تمتد على المرتفعات وحتى شمال وشمال غرب منطقة المدينة المنورة، مرورًا بمرتفعات جازان وعسير والباحة وإلى مكة المكرمة وشمالها حتى جنوب منطقة المدينة؛ ولا يستبعد ظهور بعض التشكيلات من السحب الممطرة جنوب منطقة تبوك وكذلك فوق الربع الخالي وفي الخرخير جنوب الربع الخالي.

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