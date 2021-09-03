بعد عام فقط.. رئيس وزراء اليابان يعتزم الانسحاب من السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الانسحاب من السلطة وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

والشهر الماضي، بدأ ناخبو منطقة يوكوهاما باليابان، التصويت لاختيار رئيس بلدية في انتخابات يتوقع أن تؤثر على احتمالات احتفاظ رئيس الوزراء بمنصبه.



وقال المسؤول الثاني بالحزب توشيهيرو نيكاي للصحفيين الجمعة، إن سوجا "قال إنه يريد تركيز جهوده على تدابير مكافحة فيروس كورونا وإنه لن يشارك في الانتخابات" لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وتعليقا على هذا الموقف من قبل سوجا، قال نيكاي: "بصراحة فوجئت. إنه أمر مؤسف حقا. بذل كل ما بوسعه، لكن بعد التفكير مليا اتخذ قراره".

وكان سوجا 72 عاما يعتبر حتى الآن المرشح الأوفر حظا لهذه الانتخابات الداخلية لتعيين المرشح الذي سيقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، رغم تراجع شعبية حكومته إلى مستوى قياسي في استطلاعات الرأي.

ولم تكن حكومة سوجا تحظى في نهاية أغسطس/ آب سوى بـ26% من التأييد، وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة ماينيشي، وهو مستوى متدن إلى حد قياسي.

كما أشارت استطلاعات أجريت مؤخرا إلى نسبة تأييده بالكاد تتخطى 30%.

وتراجعت شعبية سوجا بشكل حاد منذ أشهر بسبب إدارته لأزمة الوباء الذي يواصل تفشيه في اليابان، وإصراره على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف أيا كان الثمن رغم معارضة غالبية من الشعب الياباني.

ووصل سوجا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2020 بعدما فرض نفسه كرجل الإجماع داخل الحزب لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي كان حتى ذلك الحين مساعده، عند استقالة سلفه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.