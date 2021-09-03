شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ مناعة: المتحور "مو" يصيب المتعافين.. واللقاح يظل أفضل حل لمواجهة طفرات ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد ‏أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون طلال نصولي أن المتحور "مو" يصيب الأشخاص المعاقين من فيروس كورونا، ، مبينا أن واللقاح يظل أفضل حل لمواجهة طفرات ‎كورونا

وأوضح أستاذ المناعة أنه تم اكتشاف متحور مو لأول مرة في كولومبيا يناير الماضي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لفيروس كورونا هو تلقي اللقاحات .

وأضاف أن هناك بعض الشباب يعتقدون أن مناعتهم القوية وصغر عمرهم تساهم في الحماية من الإصابة بكورونا وهذا الاعتقاد خاطيء .

وأشار المختص إلى أن هناك دول سجلت صفر كوفيد مثل دولة ايسلندا وذلك بسبب استخدام اللقاحات ولبس الكمامات وإجراء اختبارات للقاحات، مؤكدا أن اللقاحات تحقق نتائج ملموسة .

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