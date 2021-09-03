شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ مناعة: المتحور "مو" يصيب المتعافين.. واللقاح يظل أفضل حل لمواجهة طفرات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون طلال نصولي أن المتحور "مو" يصيب الأشخاص المعاقين من فيروس كورونا، ، مبينا أن واللقاح يظل أفضل حل لمواجهة طفرات كورونا
وأوضح أستاذ المناعة أنه تم اكتشاف متحور مو لأول مرة في كولومبيا يناير الماضي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لفيروس كورونا هو تلقي اللقاحات .
وأضاف أن هناك بعض الشباب يعتقدون أن مناعتهم القوية وصغر عمرهم تساهم في الحماية من الإصابة بكورونا وهذا الاعتقاد خاطيء .
وأشار المختص إلى أن هناك دول سجلت صفر كوفيد مثل دولة ايسلندا وذلك بسبب استخدام اللقاحات ولبس الكمامات وإجراء اختبارات للقاحات، مؤكدا أن اللقاحات تحقق نتائج ملموسة .
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