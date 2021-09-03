«النيابة العامة» تحدد ضوابط استجواب المتهمين

الرياض - محمد عبدالله - حددت النيابة العامة ضوابط استجواب المتهمين، مؤكدة أن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل، مع ما يحظى به هذا الشأن من جهة التحقيق من رعاية ورقابة فائقة.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في "تويتر": "أن الاستجواب يكون في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده.

وتابعت النيابة العامة، أنه لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.