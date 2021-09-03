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تعرف على موعد أولى الرحلات البحرية للركاب من مصر إلى السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، عن أولى الرحلات البحرية للركاب من مصر إلى بشكل مباشر.

وفي بيان لها، قالت شركة الجسر العربي، إنه بناء على تعليمات السلطات السعودية يسمح بالسفر المباشر للمواطنين المصريين الذين تلقوا جرعتين للقاح داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكوادر الطبية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد فجر الأربعاء ٨ سبتمبر موعدً إقلاع أولى الرحلات من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا على اللنش السريع «القاهرة- الرياض».

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية السماح بعودة الرحلات البحرية المباشرة من ميناءي سفاجا والغردقة إلى ميناء ضبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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