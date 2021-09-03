الأرصاد: أمطار وسحب رعدية بـ6 مناطق.. وموجة حارة بمواقع في الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 6 مناطق بالمملكة هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تشهد بعض المواقع بالمنطقة الشرقية موجة حارة، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق المدينة المنورة «العيص، بدر، وادي الفرع، الحناكية، المدينة المنورة، المهد» ومكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» تشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق مكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان، الطائف» والباحة «العقيق، القرى، بلجرشي، بني حسن، الباحة، المخواة، المندق، فرعة غامد الزناد، قلوة» وعسير «أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، تنومة، النماص، بلقرن، المجاردة، بارق، محايل، البرك» وجازان «أحد المسارحة، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، الدرب، الريث، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مواقع «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية تشهد موجة حارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.