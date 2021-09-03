شكرا لمتابعة خبر عن وفد المملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى):

ترأس وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الليلة اجتماعاً افتراضياً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بصفة المملكة رئيساً للمجلس الاستشاري للمركز على مستوى الخبراء.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول أبرز التطورات على هامش المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومناقشة التواجد الدولي والأنشطة الإقليمية.

وتولت رئيسة اللجنة القانونية بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبو علي، إدارة النقاش بين خبراء الوفود الأعضاء في المجلس الاستشاري، والاستماع لمرئياتهم من أجل الحصول على مستخلصات تُقدم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتقييم المشورة والمرئيات.

شارك في الاجتماع من جانب وفد المملكة بإدارة مكافحة الإرهاب خالد العضيب.