نشرة «عاجل».. عقبات بتوطين وظائف المدارس الأهلية وضبط مخالف للاتجار بكائنات فطرية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددًا من الأخبار المحلية والاقتصادية والدولية والرياضية الهامة، وأبرزها شرطة حائل تطيح بمواطن انتحل صفة «موظف حكومي» لسرقة المحلات، وعقبات أمام توطين الوظائف بالمدراس الأهلية.

وفي ما يلي تفصيل بأهم الأخبار:

أسفر حادث تصادم مروع بين سيارتين صالون ومرسيدس، بمحافظة المندق، عن إصابتين وحالة وفاة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

عدّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الدلائل المرتبطة بدخول المواسم والفصول المناخية.

وأضاف الزعاق، أن كثرة الغبار تدلّ على بدء الربيع، فيما تدل كثرة السراب على بداية الصيف، فيما تدل غزارة الرطوبة على بدء موسم القيظ، وتدل كثرة هبوب الرياح الجنوبية على موسم الخريف.

التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، صورًا مبهرة لمدينة «نيوم»، والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية.

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الخميس، القبض على شخص دخل محال تجارية منتحلًا صفة موظف حكومي.

القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا نشل وسلب وتكسير مركبات بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا نشل وسلب وتكسير زجاج مركبات.

أوضح المرور السعودي، آلية تعديل الاعتراض على المخالفة المرورية بعد سدادها.

وقال «المرور»، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

تمثل الاكتشافات الأثرية الحديثة في شمال المملكة دليلًا إضافيًّا على عمق تاريخ الجزيرة العربية ودورها البارز في الحضارة الإنسانية، إذ أظهرت هذه الاكتشافات وجود دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية، بدأت قبل حوالي 400 ألف سنة، وتكررت على مراحل زمنية متعددة، كأطول سجلّ حضاريّ للوجود البشري المبكر في الجزيرة العربية.

كشفت مصادر لـ «عاجل» عن أن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن الخرمي، قرر إعفاء 5 من قيادات المدارس؛ بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يملك موقعًا في مدينة الرياض يحتوي على عدد من الحيوانات البرية بغرض المتاجرة بها، وهو ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها التي تمنع بيع كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية.

أكد المختص بالموارد البشرية عبدالعزيز العنيزي، أنَّ القرار الصادر بشأن نسب توطين الوظائف في المدارس الأهلية والعالمية، يواجه العديد من المشكلات.

أكد وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، زياد اليوسف، أن البيئة التجريبية التشريعية أسهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع.

أكد الجيش الجزائري أن قرار الدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو «قرار مؤسس» جاء على خلفية اعتداءات عديدة ومتكررة وموثقة للنظام المغربي الذي تسبب بدخول العلاقات الثنائية نفقًا مسدودًا يصعب الخروج منه.

عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، أصبح المنتخب السعودي في المركز الثاني بترتيب منتخبات المجموعة الثانية من التصفيات.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدمّ، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها مواجهة فيتنام التي تقام مساء اليوم، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.