أخبار السعودية.. إعفاء 5 من مديري ومديرات المدارس.. و13 مدينة «الأعلى حرارة»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 منها: إعفاء 5 من مديري ومديرات المدارس، و13 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم.

إعفاء 5 من مديري ومديرات المدارس

كشفت مصادر لـ «عاجل» عن أن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن الخرمي، قرر إعفاء 5 من قيادات المدارس؛ بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

13 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن 13 مدينة في المملكة، سجلت الأعلى حرارة، اليوم الخميس.

3 عقبات أمام قرار توطين وظائف المدراس الأهلية

أكد المختص بالموارد البشرية عبد العزيز العنيزي، أنَّ القرار الصادر بشأن نسب توطين الوظائف في المدارس الأهلية والعالمية، يواجه العديد من المشكلات.

الزعاق يعدد دلائل دخول الخريف والربيع والقيظ

عدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الدلائل المرتبطة بدخول المواسم والفصول المناخية.

إصابتان وحالة وفاة بتصادم مروع بين سيارتين في «المندق»

أسفر حادث تصادم مروع بين سيارتين صالون ومرسيدس، بمحافظة المندق عن إصابتين وحالة وفاة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

شرطة حائل تطيح بمواطن انتحل صفة «موظف حكومي» لسرقة المحلات

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الخميس، القبض على شخص دخل محال تجارية منتحلا صفة موظف حكومي.

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء

تستضيف العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر 2021م، النُسخة الافتتاحية لـ«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا نشل وسلب بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على 5 مواطنين ارتكبوا قضايا نشل وسلب وتكسير زجاج مركبات.

إيقاف ضخ شبكة المياه القديمة وتشغيل أخرى حديثة بعدد من قرى «أبوعريش»

أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عدد من القرى التابعة لمحافظة أبوعريش ابتداء من 5 صفر المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري, والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه.

الأحوال المدنية: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، مشيرة إلى أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عن فقدانها.

المرور السعودي يوضح آلية تعديل حالة الاعتراض على المخالفة

أوضح المرور السعودي، آلية تعديل الاعتراض على المخالفة المرورية بعد سدادها.

دليل جديد لعمق تاريخ الجزيرة العربية

تمثل الاكتشافات الأثرية الحديثة في شمال المملكة دليلًا إضافيًا على عمق تاريخ الجزيرة العربية ودورها البارز في الحضارة الإنسانية، إذ أظهرت هذه الاكتشافات وجود دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل حوالي 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة، كأطول سجل حضاري للوجود البشري المبكر في الجزيرة العربية.

«الموارد البشرية» توضح أبرز 10 أسئلة عن العمل المرن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجابتها عن أبرز 10 أسئلة عن العمل المرن تتعلق بشكل عقد العمل، والحدين الأعلى والأدنى لساعات العمل.

«تقويم التعليم» تنشر أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيل

باركت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، للطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي للعام الدراسي 2020-2021م.

التأمينات الاجتماعية تحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل، موضحة طريقة الإبلاغ عن إصابة العمل وحالاتها.

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