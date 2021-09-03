، طلاب ثانوي يتفاجؤون برسالة من "قياس" باشتراط "الجرعتين" لدخول اختبار القدرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاجأ العديد من طلاب الصف الثاني والثالث ثانوي المتقدمين على اختبار القدرات برسالة على هواتفهم يوم أمس الخميس تفيدهم بضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا على الرغم من أنه لم يتبق على موعد الاختبارت يوم أو يومين، ومعظمهم حاصلون على جرعة أولى، ولن يستطيعوا الحصول على الجرعة الثانية في الوقت الحالي.

قال لـ"الخليج 365" أحد أولياء الأمور إن ابنه في الصف الثالث ثانوي لديه اختبار اليوم الجمعة، وإنه قبل عدة أيام تم إرسال موقع الاختبار ورقم القاعة والمبنى ومقاعد الجلوس، وكانت الأمور على ما يرام، لكنه تفاجأ أمس الخميس برسالة من "قياس" تفيد بضرورة استكمال الجرعات كاملة لدخول الاختبار، وأنه إذا لم يتلق المتقدم على الاختبار كامل الجرعات فإن عليه إلغاء التسجيل، وسوف يتاح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الاستثنائي الذي سيعقد 5 أكتوبر.

وأضاف أن ابنه تلقى جرعة واحدة حالياً، وتفاجأ بالقرار فلم يجد حجزاً لابنه لأخذ الجرعة الثانية حيث اختباره اليوم الجمعة، والرسالة يوم أمس الخميس، متسائلاً: "لماذا تم تأخر القرار ولم يبلغوا مبكراً أو تم تأجيله من قبل "قياس" حتى يتمكن الكثير من تلقي كامل الجرعات؟".

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