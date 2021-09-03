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أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - أغلق خام برنت مرتفعاً عند 73.03 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس ، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2021-09-03

ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443

01:22 AM

اخر تعديل

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443

05:59 AM

أغلق خام برنت مرتفعاً عند 73.03 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.

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، أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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