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ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.
فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.
أسعار النفط
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-03
ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.
فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:22 AM
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
05:59 AM
أغلق خام برنت مرتفعاً عند 73.03 دولاراً للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.
فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.
، أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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