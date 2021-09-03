شكرا لمتابعة خبر عن "النيابة العامة": لا يجوز تحليف المتهم أو استعمال وسائل الإكراه ضده خلال الاستجواب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، على عدم جواز استعمال وسائل الإكراه ضد المُتهم أو تحليفه خلال استجوابه.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، مع عدم استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المُحقق.

وأوضحت أن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل.