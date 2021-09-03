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السفير المعلمي يلتقي مندوب دولة الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة

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الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى):

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

‏ورحب معالي المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. ‏

‏ حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، و المسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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