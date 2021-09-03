شكرا لمتابعة خبر عن السفير المعلمي يلتقي مندوب دولة الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى): التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏ وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية. ‏ورحب معالي المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. ‏ ‏ حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، و المسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏