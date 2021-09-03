هل تتعرض لنوبات الهلع؟ .. إليك الأسباب وطرق العلاج

الرياض - محمد عبدالله - يشعر أصحاب نوبات الهلع بالتوتر والخوف الشديد والقلق بدون أسباب واضحة، على عكس الأخرين، وقد تكون تتراوح هذه النوبات بين الشديدة والمتوسطة والضعيفة.

ونوبات الهلع هي من اضطرابات القلق ويصاب فيها الشخص بهجمات مفاجئة من الذعـر أو الخوف بشكل منتظم، وفقًا لوزارة الصحة.

أعراض نوبات الهلع

ومن أعراض نوبات الهلع، القلق وهو مشاعر بعدم الارتياح ويمكن أن تتراوح بين خفيفة وشديدة وقد تشمل الشعور بالتوتر والخوف والذعر وهو من أشد أشكال القلق.

وقد يبدأ الشخض الذي يعاني من نوبات الهلع من تجنب مواقـف معينة لأنه يخشى أن تحدث نوبة أخرى، ما قد يخلق دورة من العيش «في خوف من الخوف».

وأثناء نوبة الهلع، يحصل اندفاع بأعـراض عقليـة وجسـدية شـديدة وقـد تحـدث بسـرعة كبيـرة، مفاجئـة، وبدون سـبب واضح. يمكن أن تكون نوبة الهلع مخيفة ومزعجة للغاية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتشمل أعراض نوبات الهلع، تسارع ضربات القلب، وشعور بفقدان الوعي، وشعور بالرهبة أو الخوف من الموت، وشعور بالخدر في الأطراف وألم في الصدر وضيق في التنفس، ودوخة، وهبات ساخنة، ورجفة وقشعريرة، ومعدة مضطربة، وتعرق وغثيان.

مدة نوبة الهلع

تستمر معظم نوبات الهلع ما بين ٥ و٢٠ دقيقة، وقد تصل إلى أكثر من ذلك. تعتمد عدد النوبات التي تتعرض لها على مدى خطورة حالتك.

وعلى الرغم من أن نوبات الهلع مخيفة، فإنها ليست خطيرة ولن تسبب للشخص أي أذى جسدي، ومن غير المحتمل أن يتم ادخاله إلى المستشفى بسببها.

مواجهة نوبات الهلع

وعند مواجهة نوبة الهلع يجب على المصاب ألا يقاتلها، ويبقى في مكانه إن أمكن، ويتنفس ببطء وعمق، ويذكر نفسه أن النوبة ستمر، والتركيـز علـى الصور الإيجابية والسلمية والمريحة، ويتذكر أنها لا تهدد حياته.

علاج نوبات الهلع

ووفقًا لوزارة الصحة فإنه يمكن الحصول على علاجات نفسية لنوبات الهلع مثل العلاج السلوكي المعرفي أو الحصول على أدوية بعد زيارة المتخصص نوع مـن مضـادات الاكتئاب يسـمى مثبطات.

ويمكـن أن تسـتغرق مضادات الاكتئاب من 2 إلـى 4 أسـابيع قبـل أن تبـدأ فـي العمـل، وما يصل إلـى 8 أسـابيع لتعمـل بشـكل كامل، وفقًا لوزارة الصحة.

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