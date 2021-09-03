بالفيديو.. الزعاق يعدد دلائل دخول الخريف والربيع والقيظ

الرياض - محمد عبدالله - عدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الدلائل المرتبطة بدخول المواسم والفصول المناخية.

وأضاف الزعاق، أن كثرة الغبار تدل على بدء الربيع، فيما تدل كثرة السراب على بداية الصيف، فيما تدل غزارة الرطوبة على بدء موسم القيظ، وتدل كثرة هبوب الرياح الجنوبية على موسم الخريف، وفق «العربية».

وتابع خبير الأرصاد، أن العرب يتحسسون دخول وخروج المواسم بالملاحظة والمشاهدة، مشيرًا إلى وجود مبشرات بشأن هطول الأمطار خلال الموسم القادم.

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