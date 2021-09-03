شكرا لقرائتكم خبر عن «فلكية جدة» تعلن عن حدث مترقب بسماء المملكة.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء المملكة قبل شروق الشمس صبيحة اليوم "الجمعة" هلال القمر المتناقص المضاء بنسبة 16%، بالقرب من رأس التوأم المؤخر، ورأس التوأم المقدم ألمع النجوم في كوكبة التوأمين التي تزين الأفق الشرقي.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الهلال سيكون على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر، فيما ستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء "الشتوية"، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.