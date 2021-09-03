شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة.. «المعلمي» يبحث القضايا المشتركة مع مندوب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما رحب المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول حسين العقبي.