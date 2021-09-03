شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة.. «المعلمي» يبحث القضايا المشتركة مع مندوب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما رحب المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. ‏

‏ حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏