شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. تفعيل نظام «ودي» لخلافات العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام التسويات العمالية في المملكة سليمان التويجري، جاهزية لجان العمالة المنزلية بفرع المنطقة الشرقية، لإطلاق خدمة إلكترونية، يتم عبرها رفع الشكوى ومتابعتها إلكترونيًا، سواء من صاحب العمل أو العامل، وشملت الزيارة مكتبي العمل بالدمام، والخبر.

وبيّن التويجري أن ذلك سيتم عبر بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية «نظام ودي»، والذي أطلقته الوزارة في العام 1440هـ، والذي يمكِّن طرفي التعاقد من رفع الشكوى ومتابعتها عبر النظام عن بُعد، واختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف، بعد أن أثبت نجاحه في حل الخلافات العمالية، دون الوصول إلى المحاكم، عبر جلسات مجدولة آليًا، بين موظف التسوية وطرفي العلاقة التعاقدية، وسيكون «ودي» للعمالة المنزلية بذات الطريقة.

من ناحيته، ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل هذه الزيارة، مبينًا أن الخدمات الإلكترونية اختصرت الوقت والجهد على أطراف الخلاف في المشاكل العمالية، وتطبيقه لخلافات العمالة المنزلية سيكون له ذات الأثر.

وقال: «حققت المنطقة الشرقية المركز الأول في نظام التسوية الودية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بتحقيقنا مراكز متقدمة في هذا المجال».