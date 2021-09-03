شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 356 مخالفة لـ«العمل تحت أشعة الشمس» في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 356 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس، خلال 1568 زيارة، في شهر أغسطس الماضي، من خلال 130 مراقبًا ميدانيًا، وأسهمت الجولات في التزام المنشآت والمؤسسات بتطبيق القرارات.

جولات مكثفةمن ناحيته، أوضح مدير فرع الوزارة للموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل، أن هناك تقيدًا كبيرًا بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس مقارنة بإحصائية السنوات الماضية، منذ بدء القرار قبل 12 عامًا، مرجعًا ذلك للجولات المكثفة للمراقبين، وإطلاق حملات للتوعية قبل موعد البدء في تطبيق القرار عبر المشاركات في الفعاليات والأنشطة العامة، الذي كان له الأثر في الوعي والثقافة بتطبيق القرار.

أنظمة وقراراتوقال: إن الجولات التي نفذها المراقبون خلال شهر أغسطس، بلغت 1568، وأسفرت عن ضبط 356 مخالفة، فيما بلغ عدد المنشآت المتقيدة بالقرارات 1209، علمًا بأن المخالفات التي تسجل تأتي تحت نطاق العمل أثناء الظهيرة، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، وتأتي المتابعة للتأكد من تطبيق الأنظمة والقرارات، ومعرفة دراية العمالة بها مع التقيد ومتابعة مالك المنشأة.

غرامة صارمةمن ناحيته، بيّن مدير إدارة الرقابة بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان أن غرامة العمل تحت أشعة الشمس تصل إلى 3 آلاف ريال، وتأتي هذه الجولات لإحكام قرار منع العمل المباشر تحت أشعة الشمس، علمًا بأن هذه الجولات تستهدف المواقع الإنشائية، والعاملين بالطرقات، ويشمل القرار عمال النظافة، والكهرباء، والمياه، والمنشآت الإنشائية، وغيرها.

نص اللائحةوتابع: «نصت اللائحة التنفيذية للعمل على أن تشغيل صاحب العمل للعامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، ففي هذه الظروف كانت المنشأة مخالفة، ويجب المخالفة».

سجلات الرقابةوأشار إلى أن الإحصاءات وسجلات الرقابة، ومنذ بدء التطبيق في الشرقية، في يوم الخميس بتاريخ 15 يونيو 2021م، وحتى نهاية شهر أغسطس، تشير إلى تسجيل 4770 زيارة، وتقيد والتزام 3325 منشأة، وتسجيل عدد 1445 مخالفة، أثناء الجولات الرقابية.

بيئة صحيةواختتم القطان بأن هذه الزيارات الرقابية كان لها الأثر البالغ في التزام المنشآت بتطبيق القرارات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، وأن هذه الحملات تأتي بتوجيه من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، من أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.