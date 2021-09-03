شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطويرها.. افتتاح 4 طرق رئيسية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد محافظ الخفجي محمد الهزاع، أمس الأول، الطرق الشريانية التي تم افتتاحها مؤخرًا، ومنها طريق الملك سلمان، وطريق الملك سعود، وطريق الأمير سلطان، الذي يربط بين ميدان الملك عبدالله وميدان الأمير سلطان، وطريق الجامعة الجديد، الذي يربط بالطريق الدولي السريع «الكويت - الدمام»، وإنارة الشارع بين طريق الملك عبدالله وطريق الملك فيصل بحي الشاطئ، وإنارة امتداد شارع الأمير محمد بن فهد بحي الشاطئ، واطلع على آخر مستجدات مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة.

رافق المحافظ كل من رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني ورئيس المجلس البلدي خالد العنزي، وعضو المجلس البلدي محمد السبيعي، ومدير المشاريع حمود الشراري.

من جهته، قال م. محمد الحميداني: إن البلدية تعمل جاهدة على إنجاز مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، وتم إنجاز طريق الملك سلمان بطول 3700 متر وتركيب 175 عمود إنارة، وطريق الملك سعود بطول 2000 متر، وطريق الأمير سلطان بطول 6800 متر وتركيب 102 عمود إنارة، وطريق الجامعة الجديد بطول 3500 متر وتركيب 200 عمود إنارة.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهودهم في تطوير المحافظة حيث يعد أسلوباً من أساليب الإشراف الإداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع مباشرة لتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والآخر.