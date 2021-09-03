شكرا لقرائتكم خبر عن 45 زيارة لتطبيق البروتوكولات الوقائية بمدارس مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الصحة المدرسية بمكة المكرمة التابعة للإدارة التنفيذية للصحة الوقائية، 45 زيارة ميدانية على مدارس المرحلتين الثانوية والمتوسطة؛ للوقوف على جاهزية المدارس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، والترتيبات والبروتوكولات المعدة لاستقبال الطلاب والطالبات.

وتفقدت فرق الصحة المدرسية بشقيها - بنين وبنات - الإجراءات الاحترازية وعدد الطلاب المحصنين، وتقديم التوجيه والإرشاد والتوعية الصحية من خلال الموجهين الصحيين بالمدارس لأبنائنا وبناتنا الطلاب، علما بأن عدد المدارس المستهدفة هو 600 مدرسة بنين وبنات للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، من أصل 1500 مدرسة.