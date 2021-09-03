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45 زيارة لتطبيق البروتوكولات الوقائية بمدارس مكة

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الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الصحة المدرسية بمكة المكرمة التابعة للإدارة التنفيذية للصحة الوقائية، 45 زيارة ميدانية على مدارس المرحلتين الثانوية والمتوسطة؛ للوقوف على جاهزية المدارس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، والترتيبات والبروتوكولات المعدة لاستقبال الطلاب والطالبات.

وتفقدت فرق الصحة المدرسية بشقيها - بنين وبنات - الإجراءات الاحترازية وعدد الطلاب المحصنين، وتقديم التوجيه والإرشاد والتوعية الصحية من خلال الموجهين الصحيين بالمدارس لأبنائنا وبناتنا الطلاب، علما بأن عدد المدارس المستهدفة هو 600 مدرسة بنين وبنات للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، من أصل 1500 مدرسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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