شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: «موديرنا» آمن.. والتبديل بين اللقاحات يؤدي لاستجابة مناعية أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر، وتسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتة إلى أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990م.

فحوصات مكثفة

ونفت الوزارة ما يتردد حول سلامة لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس «كورونا» الموجود في المملكة، مؤكدة سلامته، وفق الاختبارات والفحوصات المكثفة التي تجريها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لضمان سلامة ومأمونية اللقاحات كافة.

إجراء الاختبارات

من جهته، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، تيسير المفرج: إن جميع جرعات لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا «كوفيد-19» الموجودة في المملكة سليمة، بعد إجراء اختبارات على جميع الشحنات الواردة إلى المملكة، والتي أثبتت سلامتها، لافتا إلى أن الدفعة التي تم إيقافها احترازيا في اليابان تحمل أرقام تشغيلات مختلفة لم يتم تصديرها إلى المملكة.

تقرير ياباني

وأوضح المفرج أن الهيئة تلقت تقريرا من الجانب الياباني بتفاصيل الدفعة التي تم تعليقها لديهم من خلال التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية «ICMRA» مزودا بأرقام التشغيلات، وتم التأكد من عدم وجودها في المملكة.

سلامة التشغيلات

وأوضح أن «الغذاء والدواء» تفحص عددا من العينات من جميع شحنات اللقاحات التي تستوردها المملكة، ومنها لقاح «موديرنا»، وأثبتت النتائج سلامة جميع التشغيلات الواردة للمملكة، مشيرا إلى أن قرار التعليق الذي اتخذته وزارة الصحة اليابانية احترازي، ولا توجد تقارير لحالات متضررة منه.

إصابات جديدة

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 177 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 544811 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 2821 حالة، منها 824 حالة حرجة، تتلقى العلاج في الرعاية المركزة.

تعاف ووفاة

وأشارت الوزارة إلى تسجيل تعافي 279 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد حالات التعافي 533430 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 8560 حالة، بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة.