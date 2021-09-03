شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل المحتوى التوعوي لـ«الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، المحتوى التوعوي المتعلق «بطلب العلم - وبعودة الطلاب للدراسة وبدء العام الدراسي الجديد»، وذلك بالشراكة مع مكاتب التعليم والمدارس والمجمعات التعليمية من خلال الشاشات الإلكترونية.

وعلى جانب آخر، نفذ الفرع 210 جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي الأول لعودة الطلاب الحضورية للتعليم العام والجامعي، حول المجمعات التعليمية للبنين والبنات والجامعات والكليات والمعاهد.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الميدانية المعدة من فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية بإشراف مباشر من مدير عام فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، وبمتابعة ودعم واهتمام من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.