شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عناصر لعودة حضورية آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، 5 آلاف زيارة إشرافية فنية للمدارس، شملت 1544 مدرسة، شارك فيها أكثر من 1100 مشرف ومشرفة تربوية، وذلك خلال أسبوعي المتابعة الجادة الآمنة للطلاب والطالبات بالمدارس للعام الدراسي 1443هـ.

وتضمنت الزيارات عدة عناصر، منها التأكيد على تفعيل المنصة، والتشديد على أهمية دور التوجيه والإرشاد في المدرسة، وتعزيز وتحسين نواتج التعلم، ومتابعة الفاقد التعليمي، وتفعيل عمل لجنة التوجيه والإرشاد، والإشراف على خطة التهيئة الإرشادية حسب الأدلة التنظيمية بذلك، كذلك التأكيد على وجود فريق للدعم الفني للطلاب وأولياء أمورهم، وإنشاء فصول افتراضية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الخطة التربوية الفردية، وتفعيل دور لجنة النشاط بإدراج الأدلة التنفيذية للبرامج على المنصات التعليمية المعتمدة، وتتابع من قبل اللجنة ومشرف النشاط.