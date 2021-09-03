شكرا لقرائتكم خبر عن 1422 جولة رقابية تكشف 90 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 90 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، وتطبيق «توكلنا»، وكذلك المخالفات البلدية، وذلك في 1422 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة إنها استقبلت أمس عبر مركز البلاغات 940، عدد 13 بلاغا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا».