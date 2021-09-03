فلكية جدة : هلال القمر يقترن بالتوأمين قبل شروق الجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

يرصد بسماء المملكة قبل شروق الشمس صبيحة اليوم “الجمعة” هلال القمر المتناقص المضاء بنسبة 16% بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم ألمع النجوم في كوكبة التوأمين التي تزين الأفق الشرقي.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الهلال سيكون على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر ، فيماستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء “الشتوية” ، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.

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