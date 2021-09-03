اخبار السعوديه

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎

من خلال 30 اتفاقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثمرت مجموعة الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي عن تنفيذ 250 برنامجًا تدريبيًا وورشة مهنية للمستفيدين من خدمات الرعاية منها استقطاب وتوفير 116 مبادرة وفرصة عمل.

توقيع 30 اتفاقية

وتنوعت الاتفاقيات التي تجاوزت 30 اتفاقية لتشمل التعاون مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مثل جامعات المنطقة ومراكز التدريب والتوظيف والاستشارات والشركات الطبية والمؤسسات التسويقية والبنوك المحلية والجمعيات الصحية والتطوعية إلى جانب المراكز المهتمة بالمسؤولية المجتمعية والشراكات.

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎ - متابعات الخليج 365

يُشار إلى أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تتولى مهام الإشراف والمتابعة على عقد وتنفيذ الاتفاقيات بالتعاون مع المراكز والدور والمكاتب والوحدات التابعة للفرع في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎ - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا