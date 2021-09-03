محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 39,488,866 حالة والوفيات 641,725 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-02 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725. 02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 10:54 PM إجمالي الإصابات بلغ 39,488,866 حالة والوفيات 641,725 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 39,488,866 حالة والوفيات 641,725 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 171,123 إصابة مؤكدة و 1,328 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39,488,866 ، فيما بلغ عدد الوفيات 641,725. ، الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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