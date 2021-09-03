، أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغلق خام برنت مرتفعاً عند 73.03 دولاراً للبرميلث

ارتفعت أسعار النفط الليلة بأكثر من دولار للبرميل، بدعم من النمو الاقتصادي العالمي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وكذلك بسبب انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أغلق خام برنت مرتفعاً 1.44 دولاراً أو 2% عند 73.03 دولاراً للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.40 دولاراً أو 2% إلى 69.99 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط