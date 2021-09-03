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فلكية جدة : هلال القمر يقترن بالتوأمين قبل شروق الجمعة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

يرصد بسماء المملكة قبل شروق الشمس صبيحة اليوم "الجمعة" هلال القمر المتناقص المضاء بنسبة 16% بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم ألمع النجوم في كوكبة التوأمين التي تزين الأفق الشرقي.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الهلال سيكون على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر ، فيماستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء "الشتوية" ، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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