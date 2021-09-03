شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": الرطوبة تكون في أعلى نسبها بجدة خلال شهر سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أنه ‏في جدة تكون الرطوبة النسبية في أعلى نسبها خلال العام في شهر سبتمبر.

وأوضح "المسند" أن السبب في ذلك يعود لأكثر من عامل، ومنها أن مياه البحر الأحمر أخذت نصيبها من حرارة الشمس المتراكمة خلال أشد الشهور حرارة وهما يوليو وأغسطس.

ويُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد يتوقع، في طقس اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.