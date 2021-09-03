إصابتان وحالة وفاة بتصادم مروع بين سيارتين في «المندق»

الرياض - محمد عبدالله - أسفر حادث تصادم مروع بين سيارتين صالون ومرسيدس، بمحافظة المندق عن إصابتين وحالة وفاة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وصرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على رقم الطوارئ 997، اليوم الخميس، يفيد بوقوع حادث تصادم الموقع محافظة المندق تحديدًا.

وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي وبحضور مدير الشؤون الإسعافية، وعند وصول أول فرقة إسعافية تبين أنه حادث سيارة من نوع صالون اصطدم بمرسيدس.

وأضاف الزهراني، نتج عن هذا الحادث إصابتين متوسطة وحالة وفاة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافي ونقله المصابين إلى مستشفى المندق العام لتلقي العلاج.

وأهاب الزهراني بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزم الأمان.