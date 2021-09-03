شرطة حائل تطيح بمواطن انتحل صفة «موظف حكومي» لسرقة المحلات

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الخميس، القبض على شخص دخل محال تجارية منتحلا صفة موظف حكومي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المتقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لدخول محال تجارية منتحلا صفة موظف حكومي واستيلائه على مبالغ مالية, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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