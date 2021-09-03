«المرور»: ضبط 3297 مركبة بسبب توقفها في أماكن ذوي الإعاقة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي ضبط 3297 مركبات مخالفة بجميع المناطق، وذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف المرور، عبر تويتر، أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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