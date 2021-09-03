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وفد المملكة لدى الأمم المتحدة يناقش استراتيجية مكافحة الإرهاب

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الدمام - شريف احمد - ترأس وفد المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، الليلة اجتماعاً افتراضياً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بصفة المملكة رئيساً للمجلس الاستشاري للمركز على مستوى الخبراء.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول أبرز التطورات، على هامش المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومناقشة التواجد الدولي والأنشطة الإقليمية، فيما شارك في الاجتماع من جانب وفد المملكة بإدارة مكافحة الإرهاب خالد العضيب.

وتولت رئيسة اللجنة القانونية بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبو علي، إدارة النقاش بين خبراء الوفود الأعضاء في المجلس الاستشاري، والاستماع لمرئياتهم من أجل الحصول على مستخلصات تُقدم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتقييم المشورة والمرئيات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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