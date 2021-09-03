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محمد بن مسعود - الدمام - بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وأسهم "الدوسري" بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 منها وصنع آخر.
وجاءت أهداف سالم في التصفيات أمام، اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة وأخيرًا أمام فيتنام.
ومجمل ما سجله الدوسري 15 هدفًا مع الأخضر، خلال 54 مباراة.المنتخب السعودي
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 12:21 AMمع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات
بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وأسهم "الدوسري" بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 منها وصنع آخر.
وجاءت أهداف سالم في التصفيات أمام، اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة وأخيرًا أمام فيتنام.
ومجمل ما سجله الدوسري 15 هدفًا مع الأخضر، خلال 54 مباراة.
، مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات ،
المصدر : الخليج 365
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