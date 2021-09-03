، مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري، الأكثر تسجيلاً لأهداف الأخضر في التصفيات الأولية والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وأسهم "الدوسري" بـ 7 أهداف في 6 مباريات، حيث سجل 6 منها وصنع آخر.

وجاءت أهداف سالم في التصفيات أمام، اليمن، أوزبكستان، فلسطين، سنغافورة وأخيرًا أمام فيتنام.

ومجمل ما سجله الدوسري 15 هدفًا مع الأخضر، خلال 54 مباراة.المنتخب السعودي