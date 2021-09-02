شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرج: المملكة تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة اعتمدت استراتيجية تعميم التطعيم للجميع

- عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كاملة ارتفع إلى 42٪

- توقعات أن يتم تحصين 70٪ على الأقل من السكان بحلول أكتوبر

قالت وكالة بلومبيرج الدولية للأنباء، في تقرير إخباري لها نشر اليوم الخميس، إن السعودية تمتلك أفضل أنظمة التحصين في العالم، من خلال الإجراءات الاحترازية الصارمة التي سنتها، وإثبات حالة التطعيم عبر تطبيق توكلنا للهواتف الذكية، الذي يمتلك خصائص تقنية متقدمة، موضحا أن المملكة اعتمدت استراتيجية تعميم التطعيم للجميع، لإبقاء اقتصادها مفتوحاً ومزاولة الحياة بشكل طبيعي.

وأشار إلى نجاح هذه السياسة في رفع معدل الإقبال على تلقي اللقاحات، وتراجع حالات الإصابة الجديدة، مبينا أن المسؤولين شددوا مراراً وتكراراً على سلامة اللقاحات وفعاليتها، وقالوا إن الشروط تساعد في حماية المواطنين.

وذكر التقرير إن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كاملة ارتفع إلى 42٪ من السكان، كما تلقى نحو 63٪ جرعة واحدة على الأقل، بما في ذلك 99٪ من طلاب المدارس العامة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، فيما يتوقع المسؤولون حسب بلومبيرج أن يتم تحصين 70٪ على الأقل من السكان بشكل كامل بحلول شهر أكتوبر.