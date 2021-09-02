أكاديمية MBC وهيئة الترفيه تختتمان فعاليات محطة الظهران بإعلان أسماء الفائزين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إطار التعاون المشترك بين “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية” و”أكاديمية MBC”، اختُتمت فعاليات محطة الظهران ضمن مبادرة “رحلة إبداعية حول المملكة”، وذلك بالتعاون مع “موفي سينما”.

شهدت الفعاليات التي أقيمت في موفي سينما مول الظهران، وامتدت من 30 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر إقبالًا كبيرًا من المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في تجارب الأداء ضمن مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، حيث بلغت أعداد المتقدمين أكثر من 200، شارك منهم أكثر من 165 في تجارب الأداء، وبلغ عدد الفائزين والفائزات 19 موهبة في مختلف الاختصاصات.

ندوات وورش عمل

في موازاة ذلك، تخلل الفعاليات في اليوم الأول إطلاق عددٍ من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة التي شهدت بمجملها حضورًا لافتًا من قبل الجمهور والمدعوّين إضافةً إلى المحاضرين والمتخصصين الذي قاموا بإدارة تلك الندوات والورش.

من جانب آخر، شهدت الفعاليات حضورًا لوجوه من الوسط الإعلامي والفني والإبداعي، بالإضافة إلى حكّام تجارب الأداء، والخبراء والاختصاصيين الذي أداروا الجلسات الحوارية وورش العمل.

أسماء الفائزين

أسماء الفائزين والفائزات بتجارب الأداء في الظهران:

التمثيل المسرحي فئة الرجال: كميل العالي

التمثيل السينمائي فئة الرجال: أنس العمير

التمثيل فئة الأطفال – قروب: جابر ظافر، محمد ظافر

تقديم البرامج فئة الرجال: عامر العيسى

تقديم الفعاليات فئة الرجال: سالم مرزوق

التصوير الفوتوغرافي فئة النساء: سلمى العبيدي

التصوير الفوتوغرافي فئة الرجال: إبراهيم فريد

التمثيل الصوتي فئة النساء: ريهام ياشر

المتحدثة فئة النساء: غيداء قاسم

العزف – آلة الجيتار، فئة الرجال: محمد درويش

الغناء فئة الرجال: مشعل آل حشوان

الغناء فئة النساء: لولوة خال

الغناء فئة الأطفال: سجى البارقي

الإخراج فئة الرجال: أحمد المارني

تقليد شخصيات فئة الرجال: بدر فهد

التعليق الصوتي فئة الرجال: ماجد منصور

التعليق الصوتي فئة النساء: ريم الجهني

المكياج السينمائي فئة الرجال: أحمد الأنصاري

المكياج السينمائي فئة النساء: خديجة جلال

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