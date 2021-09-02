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التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها ضد اعتداءات الحوثي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها ضد اعتداءات الحوثي

أدانت محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين في خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام في بيان اليوم، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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