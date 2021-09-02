محمد بن مسعود - الدمام - تدمير آلية عسكرية للميليشيا وإعطاب أخرى كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين وجرح آخرين. وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة دمرا عربة وأعطبا أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وبين المصدر أن المعركة انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق. الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في الجوف .. ويقتل 10 متمردين على الأقل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-02 كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين وجرح آخرين. وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة دمرا عربة وأعطبا أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وبين المصدر أن المعركة انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق. 02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 07:17 PM تدمير آلية عسكرية للميليشيا وإعطاب أخرى تدمير آلية عسكرية للميليشيا وإعطاب أخرى كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين وجرح آخرين. وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة دمرا عربة وأعطبا أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وبين المصدر أن المعركة انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق. ، الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في الجوف .. ويقتل 10 متمردين على الأقل ،

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