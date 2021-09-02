، مرتبطة بتنظيمات أجنبية.. الأمن اليمني يطيح بخلية إرهابية قبل تنفيذ جرائمها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبط عبوات ناسفة وأسلحة

قبضت الأجهزة الأمنية اليمنية، اليوم "الخميس"، على خلية إرهابية في مدينة المكلا كانت تخطط لتنفيذ عمليات مخلة بالأمن في حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت قائد الخلية المدعو "م .و" وثلاثة آخرين، بعد معلومات استخباراتية وعمليات مراقبة لنشاط الخلية المرتبطة بتنظيمات إرهابية أجنبية.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية ضبطت عددًا من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وأسلحة متنوعة كانت تخطط الخلية لاستخدامها في أعمال إجرامية بحضرموت.