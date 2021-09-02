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محمد بن مسعود - الدمام - حققت المدينة المنورة، خلال الشهر الماضي، جائزتين إحداهما على مستوى الشرق الأوسط، والأخرى في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.
وتفصيلاً، حقق مطار المدينة المنورة جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي وفق "سكاي تراكس" العالمية لتصنيف المطارات وشركات الطيران، نتيجة التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتحقيق الريادة والتميز وتقديم أفضل تجربة للمسافرين.
وحققت أمانة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الثاني للتميز المؤسسي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 11:36 PMالمدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما
حققت المدينة المنورة، خلال الشهر الماضي، جائزتين إحداهما على مستوى الشرق الأوسط، والأخرى في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.
وتفصيلاً، حقق مطار المدينة المنورة جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي وفق "سكاي تراكس" العالمية لتصنيف المطارات وشركات الطيران، نتيجة التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بتحقيق الريادة والتميز وتقديم أفضل تجربة للمسافرين.
وحققت أمانة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الثاني للتميز المؤسسي لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق اكسبرو.
، المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما ،
المصدر : الخليج 365
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