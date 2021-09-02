شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا في المسجد الحرام للمحصنين بجرعتين فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن الشيخ بدر الفريح، وكيل رئيس الشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريا في المسجد الحرام للمحصنين بجرعتين فقط.

وقال "الشيخ بدر": "بالتزامن مع عودة التعليم في مناطق المملكة وبالتزامن مع أخذ اللقاحات والجرعات شرعنا في ترتيبات بدء حلقات القرآن في المسجد الحرام بإجراءات احترازية مشددة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "أخذنا بالاعتبار التدابير الوقائية لهذه العودة ويشترط حضور المحصن بجرعتين ولبس الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتنفيذ الإجراءات الاحترازية".

وعن بدء الحلقات، تابع: "بدأنا بحلقة واحدة حتي يكون هناك قياس للأداء والعمل حتى لا يكون هناك تفشي أو يكون هناك حصول عدوى فبدأنا بحلقة واحدة وعزل عن المصلين وعدد محدود من الحضور والطلاب لنحافظ على تطبيق الإجراءات والعمل عليها".