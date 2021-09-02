شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مهتم بالتغذية: حبوب "حوارق الدهون" مضرة وتباع بشكل خفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر المهتم بالتغذية، معتز الجهني، من خطورة تناول حبوب "حوارق الدهون" لكونها مضرة، مؤكدًا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء لم تصرح بها.

وأكد أن هذه الحبوب لا تباع في الصيداليات أو في المستشفيات، مضيفا أن هناك دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنه تم صرف نحو 28 مليار دولار على شراء هذه الحبوب.

وأضاف أن الدراسة التي أجريت في عام 2010، اكتشفت أن من يقوم بتناول هذه الحبوب هم طلاب الجامعات والفتيات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأكد أن هذه الحبوب تباع بشكل خفي خارج نطاق الهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل الترويج لها في جروبات معينة، مضيفا أن طرق بيعها تمثل مشكلة لكونها غير معروفة.