شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيدات سعوديات يحترفن صناعة "الصرار" الشهيرة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

يعتبر الفلفل المطحون أو ما يٌعرف بـ "الصرار" أيقونة المطبخ الحائلي التي تشتهر به عروس الشمال، وتحترفن سيدات سعوديات صناعة "الصرار" الشهيرة في مدينة حائل.

وتقوم السيدات بتجفيف الفلفل بالشمس مدة من الزمن كخطوة أولى لصناعة "الصرار" باتقان فهو مطلوب بمختلف المدن فهو ركن أساسي مع كل الوجبات في حائل، وفقًا لما جاء بـ "العربية السعودية".

وقالت السيدات بحائل عنه: "هو مطلوب والكل يدور عليه ما في طعام إلا فيه الصرار والنساء اللاتي احترفن صناعته يطرحنه للبيع مع غيره من البهارات".