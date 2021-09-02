شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطن وقع ضحية لكهربائي محتال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى الكهربائي "منصور الشبيبي" قصة مواطن وقع ضحية لعامل كهربائي محتال، إذ طلب المواطن من الكهربائي تركيب أسلاك الكهرباء وعمل التوصيلات اللازمة بمنزله الجديد.

وأضاف أن المواطن تفاجأ عند تشغيل الكهرباء في منزله بعدم وصول التيار الكهربائي لبعض الغرف، فتواصل مع الكهربائي لكنه لم يرد عليه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن المواطن اكتشف بعد ذلك أن الكهربائي لم يقم بتوصيل أسلاك الكهرباء في جميع الغرف، وعندما حاول مجددا التواصل معه لم يفلح في ذلك، وعلم أن عليه أن يكسر الحوائط مرة أخرى بمنزله لكي يقوم بإيصال الأسلاك للغرف التي توجد بها.

وأكد أن تكسير الغرف لتوصيل الكهرباء بها يعد مهمة مكلفة للغاية، مضيفا أن عدم وجود مواطنين في مجال الكهرباء هو بسبب احتكار العمالة الأجنبية لها، وقيامهم بمحاربة أي مواطن يحاول أن يدخل المجال، مشيدًا بوجود مواطنين بارعين في العمل في هذا المجال.