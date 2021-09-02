شكرا لمتابعة خبر عن المحامي سلطان المصلوخي: القانون يعاقب من يشهر بالآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المحامي سلطان المصلوخي، أن القانون يُعاقب من يشهر بالآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي حتى في حالة تصويرهم وهم يرتكبون جريمة أو حادثة.

وقال "المصلوخي": "القانون يعاقب من ينتهك خصوصية الآخرين لأنها حياتي الخاصة ملك لي لا يجوز لأي شخص أن يقتحمها ويصورها في مطعم أو أي مكان عام ونشر الصور فهو فعل مجرم"، وفقًا لما جاء بالإخبارية.

وأضاف: "في حالة تصوير جريمة أو حادثة يتم إرسال المقطع إلى الجهات المختصة لكن لا ننشره بوسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك يعد تشهير بحياة الآخرين وفعل مجرم".