شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خبير مناخي يقدم 3 حلول لتخفيف الغبار في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني لتخفيف الغبار، إن مشكلة الغبار تعد مشكلة إقليمية، وليست محلية.

وشدد على أهمية التعاون بين دول الشام والخليج وشمال إفريقيا في الحد من هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بالتشجير، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأكد أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى التشجير.

ودعا الجميع لتجنب الرعي الجائر الذي يضر بالغطاء النباتي، والاهتمام باتباع الإجراءات التي تحافظ على النباتات، بجانب كثرة الاستغفار والدعاء بهطول الأمطار لكون أن الأمطار تساعد في تثبيت الأرض ونمو النباتات.