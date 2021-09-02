الأحوال المدنية: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نحو 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، مشيرة إلى أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عن فقدانها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الوئاق التي يمكن الإبلاغ عنها هي بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأضافت الأحوال المدنية أن خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة تتمثل في:

1-الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

2-اختيار «خدماتي».

3-الأحوال المدنية.

4-الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

5-اختيار الوثائق المفقودة من القائمة.

6-تعبئة البيانات المطلوبة.

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

فقدان بطاقة الهوية الوطنية

وفي حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية فإنه يجب الدخول على حساب المستفيد على منصة أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم «الأحوال المدنية» ثم «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة» ثم اختيار الوثائق المفقودة من القائمة.

ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، ثم إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد، وفقًا للأحوال المدنية.

خدمة تعديل البيانات

في السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن الاستفادة من خدمة تعديل البيانات عبر الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

2-اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

3-اختيار الأحوال المدنية.

4-اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

5-الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن خدمة تعديل البيانات في السجل المدني تشمل: (تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم).

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