مشاهد خلابة.. رائد فرنسي يلقط صورًا مبهرة من الفضاء لـ«نيوم»

الرياض - محمد عبدالله - التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، صورًا مبهرة لمدينة «نيوم»، والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية.

وشارك السفير الفرنسي بالرياض، لودوفيك بوي، الصور الملتقطة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، واصفًا إياها بأنها «صور خلابة ومذهلة وملهمة لمنطقة نيوم والبحر الأحمر» من محطة الفضاء الدولية.

ويحمل مشروع «نيوم» مزايا متفردة لموقعه في منطقة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، ويعد بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ما يتيح للمشروع أن يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة.

وتتفرد المنطقة بثروة شمسية مستمرة، وسرعة رياح مثالية، فضلًا عن غناها بالنفط والغاز، بالإضافة إلى المعادن الطبيعية. وسيسهم استغلال هذه الثروات في تعزيز معايير الاستدامة في مشروع "نيوم" بأقصى ما يمكن.

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